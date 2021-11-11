Капелло считает, что сборная России попадет на чемпионат мира-2022

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 с Кипром оценил шансы команды Валерия Карпина попасть на мировое первенство в Катаре.

«Думаю, мы увидим сборную России на предстоящем Чемпионате мира. У них хорошие шансы быть там», - приводит слова Капелло Sport24.

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.