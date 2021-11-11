Нигматуллин считает, что место в воротах сборной на ноябрьские матчи займет Сафонов

Экс-вратарь национальной команды Руслан Нигматуллин предположил, что Матвей Сафонов (»Краснодар») займет место в воротах сборной России в матчах с Кипром и Хорватией. Напомним, Россия идет на первом месте в группе за два тура до окончания отборочного этапа.

«Я думаю, основным вратарем сборной России в ближайших матчах будет Матвей Сафонов. Хотя в сентябрьских матчах Маринато Гильерме сыграл отлично. К нему не было нареканий, но в октябре в ворота поставили Сафонова. Вратаря выбирают в последний момент, смотрят, как он готов и в какой форме находится.

Хайкина и Лантратова вызвали, чтобы познакомиться с ними, посмотреть их в деле. Они еще совсем дебютанты, поэтому имеют минимальные шансы сыграть в предстоящих матчах», - передает слова Нигматуллина metaratings.ru.

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.