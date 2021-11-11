«Мы были близки к этому». Венгер жалеет, что Роналду выбрал «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил сожаление, что «канониры» не смогли подписать звездного нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в минувшее летнее трансферное окно.

«Это Криштиану Роналду. Но он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Мне очень жаль, что нам не удалось заполучить Роналду, мы были близки к этому», - цитирует слова Венгера talkSPORT.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.