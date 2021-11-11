Константин Генич: Все уверены, что России выиграет у Кипра, несмотря на большое количество потерь

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча Россия - Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Все практически уверены, что сборная России выиграет, несмотря на большое количество потерь. Кузяева не будет, Самошникова, Захаряна. Многие футболисты висят на желтых карточках. Их целых восемь, а половина из них опорные полузащитники. Впереди же решающий матч с Хорватией. В голову к игрокам не залезешь, но ответственность очень высокая, большая», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.