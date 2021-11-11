Агент Витории прилетит в Москву, чтобы обсудить разрыв контракта со «Спартаком»

Агент португальского специалиста Руя Витории Махмуд Абубакар прилетит в Москву в конце перерыва на международные матчи, чтобы обсудить разрыв контракта со «Спартаком».

Трудовой договор Витории, скорее всего, будет расторгнут после последнего матча «Спартака» в 2021 году. Португальца, скорее всего, заменит итальянец Паоло Ваноли, а Лука Каттани будет назначен спортивным директором, - об этом сообщает metaratings.ru.

После 14-ти туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Следующий матч во внутреннем чемпионате красно-белые проведут против «Краснодара» на выезде.