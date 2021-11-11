В «Спартаке» опровергли досрочную отставку Витории

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что информация о переговорах с разрывом контракта действующего специалиста красно-белых Руя Витории не соответствует действительности.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Витория может расторгнуть контракт после последнего матча в календарном году, а вместо него должны были назначить итальянца Пауло Ваноли.

После 14-ти туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Следующий матч во внутреннем чемпионате красно-белые проведут против «Краснодара» на выезде.