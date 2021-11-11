Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе защитника из «Спартака»

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго, опроверг информацию о том, что его клиент может покинуть красно-белых до истечения контракта в зимнее трансферное окно.

«Сперва нужно поговорить со «Спартаком» и Самуэлем, чтобы понять, чего хочет каждая сторона. Но пока никаких решений еще не принято», - приводит слова Мохамеда «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Самюэль может перейти в французский «Марсель».

Контракт 28-летнего игрока с московским облаком истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость Жиго оценивается в 11 миллионов евро. В текущем сезоне француз принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.