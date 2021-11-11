Арбитр Федотов - о назначении Маккели: Россию может ждать подстава

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначении Маккели главным рефери на заключительный матч отборочного этапа между Хорватией и Россией. По словам Федотова, Маккели не является надежным судьей.

«Назначение Маккели – это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить – доверия его работа не вызывает. Всё пошло ещё с чемпионата Европы – там он явно ошибался, но всё равно получал назначения. Кто-то его лоббирует. Маккели ошибался в матче Италии и Турции, потом устроил скандал, назначив пенальти в ворота Дании в полуфинале Англии, а недавно выдумал удаление в игре «Ливерпуля» и «Атлетико», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.