Хави настаивает на подписании Ольмо и Феррана Торреса в «Барселону»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает усилить атакующую линию команды в ближайшие трансферные окна.

По информации El Mundo Deportivo, испанский специалист хочет подписать двух своих соотечественников, а именно атакующего полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо и форварда «Манчестер Сити» Ферраном Торресом. Отмечается, что каталонский клуб постарается приобрести обоих футболистов в январе 2022 года.

Напомним, Ольмо является воспитанником академии «Барселоны». Клубную систему сине-гранатовых 23-летний хавбек покинул в 2014 году. К составу «Лейпцига» испанец присоединился в январе прошлого года – на его счету 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 67 встречах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Что касается Торреса, то 21-летний испанец защищает цвета «Манчестер Сити» с августа прошлого года. В общей сложности он провел за команду 43 матча, забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Действующее соглашение игрока истекает летом 2025-го.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов в 50 миллионов евро.