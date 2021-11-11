Андрей Канчельскис: Возможно, в будущем Джеррард возглавит «Ливерпуль»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что у Джеррарда есть шансы возглавить «Ливерпуль» в случае удачной работы в «Астон Вилле».

«Не вижу в этом ничего удивительного. В «Ливерпуле» сейчас Клопп. Назначение Джеррарда в «Астон Виллу» — абсолютно нормальное. Возможно, если проявит себя, то его ждет будущее в «Ливерпуле». Джеррард несколько лет работал в Шотландии, зарекомендовал себя там. Почему бы и нет? И в России такие тенденции есть — «Спартак», например. Это значит, что людям доверяют и верят в них», — сказал Канчельскис «СЭ».

Почти всю профессиональную карьеру Джеррард отыграл в «Ливерпуле». В стане «мерсисайдцев» он провел 710 матчей, забил 186 голов и отдал 150 передач. В 2016 году центральный полузащитник объявил о завершении карьеры. Сразу после этого он работал в молодежной команде «Ливерпуля» до 19 лет, откуда перешел тренировать шотландский «Рейнджерс».