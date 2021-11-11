«Астон Вилла» подписала контракт с Джеррардом

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила, что новым главным тренером команды стал Стивен Джеррард, который ранее возглавлял «Рейнджерс».

Отметим, что сроки соглашения с клубом не разглашаются. В прошлом сезоне Джеррард привел «Рейнджерс» к первому чемпионству в чемпионате Шотландии за 10 лет с 2011 года.

Почти всю профессиональную карьеру Джеррард отыграл в «Ливерпуле». В стане «мерсисайдцев» он провел 710 матчей, забил 186 голов и отдал 150 передач. В 2016 году центральный полузащитник объявил о завершении карьеры. Сразу после этого он работал в молодежной команде «Ливерпуля» до 19 лет, откуда перешел тренировать шотландский «Рейнджерс».