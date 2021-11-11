Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов продлить контракт с клубом при одном условии - он хочет получать зарплату больше всех в команде, в том числе Криштиану Роналду.

Согласно источнику, Погба хочет получать около 585 тысяч евро в неделю в «Манчестер Юнайтед». По текущему контракту, который истекает следующим летом, Полю платят вдвое меньше, - сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.

В случае, если «Манчестер Юнайтед» и Погба не пролонгируют соглашение, игрок сможет вести переговоры с другими клубами, начиная с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе «Ювентуса» к Погба. Клуб готов платить Полю требуемые 12 миллионов евро в год плюс бонусы, но для этого туринскому клубу необходимо продать нескольких своих игроков, чтобы выгрузить зарплату.

Напомним, Погба ранее выступал за «старую синьору». С 2012 по 2016 годы футболист провел за туринцев 178 матчей, забив 34 гола и отдав 40 голевых передач. В состав «красных дьяволов» полузащитник перешел за 105 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба сыграл в девяти матчах АПЛ, в которых отдал семь ассистов.