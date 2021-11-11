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Юрий Лоза: Сборная России с горем пополам, но одолеет Кипр, а Хорватии проиграет без шансов

11 и 14 ноября российская команда проведет свои заключительные матчи в рамках отбора на мировое первенство 2022 года в Катаре.
11 ноября 2021 15:16
автор: Владислав Корегин

Певец и композитор Юрий Лоза поделился ожиданиями от матчей сборной России против Кипра и Хорватии в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина сыграют с киприотами сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 20:00 мск. Спустя три дня россияне в Сплите проведут заключительный матч отбора с Хорватией.

– Кипр мы с горем пополам, но одолеем. А Хорватии проиграем без шансов. Для хорватов Мальта – это разминка. Я не думаю, что хорваты встретят хоть какое-то сопротивление. Хорватия – это профессиональная команда, а у нас любительская. Шансов у нас нет. Выйдем со второго места в стыки. А там нет команд, которые слабее нас. Скорее всего, мы уступим в стыковых матчах, – цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после восьми сыгранных туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков. Идущая второй Хорватия отстает от лидера на два очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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