Юрий Лоза: Сборная России с горем пополам, но одолеет Кипр, а Хорватии проиграет без шансов

Певец и композитор Юрий Лоза поделился ожиданиями от матчей сборной России против Кипра и Хорватии в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина сыграют с киприотами сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 20:00 мск. Спустя три дня россияне в Сплите проведут заключительный матч отбора с Хорватией.

– Кипр мы с горем пополам, но одолеем. А Хорватии проиграем без шансов. Для хорватов Мальта – это разминка. Я не думаю, что хорваты встретят хоть какое-то сопротивление. Хорватия – это профессиональная команда, а у нас любительская. Шансов у нас нет. Выйдем со второго места в стыки. А там нет команд, которые слабее нас. Скорее всего, мы уступим в стыковых матчах, – цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после восьми сыгранных туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков. Идущая второй Хорватия отстает от лидера на два очка.