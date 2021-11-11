Спортдиректор «Эвертона»: «Монако» не запрашивал у клуба 46 миллионов евро за трансфер Головина

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс опроверг появившуюся информацию о том, что руководство «Монако» запросило 46 миллионов евро у английской команды за трансфер российского полузащитника Александра Головина.

Ранее стало известно, что в подписании 25-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес. Сделка может состояться в январе 2022 года.

– Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро – это абсолютная чушь, – приводит слова Брандса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 107 матчей, забил 16 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в 28 миллионов евро.