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Спортдиректор «Эвертона»: «Монако» не запрашивал у клуба 46 миллионов евро за трансфер Головина

Действующее соглашение россиянина с французской командой рассчитано до лета 2024 года.
11 ноября 2021 15:30
автор: Владислав Корегин

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс опроверг появившуюся информацию о том, что руководство «Монако» запросило 46 миллионов евро у английской команды за трансфер российского полузащитника Александра Головина.

Ранее стало известно, что в подписании 25-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес. Сделка может состояться в январе 2022 года.

– Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро – это абсолютная чушь, – приводит слова Брандса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 107 матчей, забил 16 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в 28 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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