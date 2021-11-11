Киммих может лишиться части зарплаты из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может потерять более 350 тысяч евро по причине того, что он отказывается пройти вакцинацию от COVID-19.

Согласно информации «МК-Спорт», ссылающегося на Bild, 26-летний хавбек был исключен из состава немецкой сборной на матчи отбора к ЧМ-2022 после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у его партнера по команде Никласа Зюле.

Отмечается, что в данный момент Киммих находится на недельном карантине, поскольку ранее он отказался вакцинироваться. По законам, руководство «Баварии» имеет право не выплачивать футболисту зарплату за время его отсутствия в расположении мюнхенского клуба. Таким образом, игрок может потерять 384 тысячи евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Киммих принял участие в 18 матчах баварцев во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре ассиста.