На одесском стадионе «Черноморец» произошел пожар перед матчем сборной Украины

Перед матчем сборных Украины и Болгарии на одесском стадион «Черноморец» произошел пожар.

Как сообщает Football.ua, причиной возгорания стало короткое замыкание в кулере. Работники арены смогли самостоятельно справиться с огнем до прибытия пожарных.

Напомним, сегодня в Одессе состоится товарищеский поединок между сборными Украины и Болгарии. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

14 ноября команда Александра Петракова проведет заключительную игру отборочного цикла чемпионата мира 2022 года на выезде против команды Боснии и Герцеговины. Пока Украина занимает вторую строчку в своей группе, уступая Финляндии по потерянным очкам.