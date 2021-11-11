Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не получил дополнительную дисквалификацию

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо избежал дополнительной дисквалификации за свое удаление, заработанное в гостевом матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

Напомним, накануне ЭСК РФС признал правоту главного арбитра встречи Игоря Панина в вышеупомянутом эпизоде.

«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Таким образом, Клаудиньо пропустит лишь следующий игру «Зенита» против «Нижнего Новгорода, которая состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.