Дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Селтик» претендуют на покупку Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может покинуть московский клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Aftonbladet, 24-летнего шведа хотят подписать «Боруссия» из Дортмунда, «Вест Хэм», а также «Селтик». Отмечается, что руководство красно-белых готово продать своего футболиста в январе 2022 года за 13 миллионов евро.

По информации источника, сам форвард не планирует продлевать действующее соглашение со столичным клубом, рассчитанное до лета 2023-го. Тем самым, он заинтересован в уходе из команды чемпионата России.

Напомним, Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В общей сложности он провел москвичей 76 матчей, забил 26 голов и отдал девять ассистов.

В нынешнем сезоне футболист отыграл за клуб 16 встреч во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.