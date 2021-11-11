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Дмитрий Селюк: Зачем «Спартаку» очередной помощник? Ассистентами Конте можно пол Европы обеспечить

Известный агент Дмитрий Селюк – о возможных кандидатах на смену Рую Витории в «Спартаке».
11 ноября 2021 17:35
автор: Юрий Волохов

Судьба Руя Витории в «Спартаке», если верить сообщениям телеграм-канала «Инсайды от Карпа», уже предрешена. По сведениям источника, представитель главного тренера красно-белых Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта с португальским специалистом. Витория, скорее всего, расстанется с клубом сразу после последнего матча «Спартака» в текущем году.

- Верите, что Виторию сменит бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли?
- В «Спартаке» все может быть, но приглашать в такой клуб помощников – считаю, не правильно. У Конте столько помощников – можно половину европейских клубов ими обеспечить.

Был уже один помощник – Каррера, и где он сейчас? Поработал в АЕКе – выгнали. И все – пропал.

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