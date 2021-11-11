Дмитрий Селюк: «Спартаку» сейчас нужен Черчесов, он наведет порядок

Судьба Руя Витории в «Спартаке», если верить сообщениям телеграм-канала «Инсайды от Карпа», уже предрешена. По сведениям источника, представитель главного тренера красно-белых Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта с португальским специалистом. Витория, скорее всего, расстанется с клубом сразу после последнего матча «Спартака» в текущем году.

- Какой тренер нужен «Спартаку»?

- На мой взгляд, такой, как Черчесов. Зарема, видимо, его не очень любит. Но у Черчесова есть харизма, авторитет и характер. А сейчас нужен именно такой человек, чтобы навести порядок.