Форвард «Лацио» Иммобиле покинул расположение сборной Италии и может пропустить игру с «Локомотивом»

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле был вынужден покинуть расположение национальной команды и вернуться в клуб.

«Он пришел и рассказал о боли в икре, возникшей во время матча с «Салернитаной». В понедельник у нас все равно были запланированы восстановительные мероприятия. Через 36 часов Иммобиле и других игроки прошли МРТ. У Чиро были обнаружены признаки мышечного повреждения, которое не позволит ему успеть подготовиться к матчам национальной команды, поэтому мы отправили его обратно в клуб», - приводит слова главного врача сборной Италии Андреа Ферретти Corriere dello Sport.

При этом Ферретти не стал обвинять клуб в том, что он не сообщил о повреждении, так как оно могло усугубиться уже после последнего выступления за «Лацио».

Добавим, что 20 ноября римскому клубу предстоит домашний матч серии А против «Ювентуса», а через пять дней - гостевая встреча в Лиге Европы с «Локомотивом».