«Барселона» не планирует подписывать контракт с Дани Алвесом

Руководство «Барселоны» не заинтересовано в возвращении в команду правого защитника Дани Алвеса, в данный момент пребывающем в статусе свободного агента.

По информации портала Goal, 38-летний бразилец выразил готовность вновь выступать за сине-гранатовых, однако подписание футболиста не входит в планы президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

Напомним, Алвес защищал цвета «Барселоны» с 2008 по 2016 годы – на его счету 391 проведенная встреча за команду, в которых он забил 21 гол и отдал 101 ассист. Вместе с клубом игрок стал шестикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.

В сентябре этого года бразильский футболист стал свободным агентом после того, как у него истек контракт с «Сан-Паулу».