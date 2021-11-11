Миранчук может стать первым трансфером «Дженоа» при Шевченко

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа».

Как сообщает Calcio Mercato, генуэзсцы могут взять россиянина в аренду. Таким образом, это приобретение будет первым после того, как команду возглавил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук всего восемь раз выходил на поле, не сыграв ни одного полноценного матча. В этих встречах футболист отметился одной результативной передачей. Сам игрок неоднократно заявлял, что хотел бы получать больше игрового времени.

Россиянин перешел в «Аталанту» в октябре 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллионов евро.