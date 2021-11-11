Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Норвич»

Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард находится в шаге от того, чтобы стать новым главным тренером «Норвича».

Как сообщает talkSPORT, в данный момент руководство «канареек» ведет переговоры с 43-летним специалистом по поводу деталей контракта. Таким образом, англичанин должен заменить на этой должности Даниэля Фарке, покинувшего клуб 6 ноября.

Напомним, что Лэмпард находится без команды с января этого года. Ранее он возглавлял «Челси». При нем лондонцы одержали 44 победы, 15 раз сыграли вничью и потерпели 25 поражений.

После 11 сыгранных туров в нынешнем розыгрыше АПЛ «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.