Агент Тюкавина: На 90-95 процентов Константин нигде не хочет играть в России, кроме «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является форвард «Динамо» Константин Тюкавин, поделился мнением по поводу возможного перехода его подопечного в «Зенит».

Отметим, что действующее соглашение российского нападающего с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллионов евро.

– На 90-95 процентов он в России нигде не хочет играть, кроме «Динамо». Если бы на первом месте стояли деньги, это одна история, но когда решалось, продлит он контракт или нет, были предложения гораздо больше, чем у «Динамо». Но он сделал свой выбор, здесь его воспитали, здесь ему комфортно. Если летом «Зенит» выйдет с предложением, оно даже не будет рассматриваться? Я думаю, что нет, – цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Напомним, что Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Всего за взрослую команду он отыграл 33 матча, забил 10 голов и отдал шесть ассистов.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего футболиста шесть забитых мячей и одна результативная передача в 16 проведенных встречах за бело-голубых во всех турнирах.