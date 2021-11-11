Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России по итогам встречи между «Арсеналом» и «Велесом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович получил трехматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении судей матча группового этапа Кубка России против «Велеса» (1:1, 4:3 по пенальти).

Напомним, что благодаря победе над московским клубом, «канониры» вышли в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Аланией».

– Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении судей, – цитирует Григорьянца ТАСС.

Добавим, что Божович вновь возглавил тульский клуб в сентябре этого года. При нем коллектив одержал четыре победы, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.