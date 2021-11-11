Карпин высказался о волнении в преддверии матча с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что перед началом матча с Кипром испытывает волнение.

«Усиливается волнение перед игрой, конечно. Оно никак не проявляется, чувствую его внутри и все, перед игрой усиливается. Предстартовое волнение присутствует, оно обязано быть у любого игрока, если его нет, нужно заканчивать играть в футбол.

Как играть с Кипром? С Мальтой они пытались играть от обороны, выходить в атаку за счет короткой и средней передачи, владеть мячом. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Должны вскрыть глубокую оборону, а как получится — игра ответит на вопросы», - приводит слова Карпина «Матч ТВ»

Напомним, что за два тура до окончания первого этапа квалификации сборная России лидирует в группе Н, набрав 19 очков. Кипр располагается на последнем месте с пятью очками.

Также добавим, что команда Карпина опережает сборную Хорватии на два очка, а напрямую на чемпионат мира выйдет лишь одна команда, сборная занявшая второе место отправится на стыковой турнир.