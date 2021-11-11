Талалаев назвал атакующим стартовый состав сборной России на матч с Кипром

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал на основе стартового состава сборной России, в какой футбол будет играть команда Валерия Карпина во встрече с Кипром.

«В этом стартовом составе меня удивляет легкость, нацеленность на атаку, он подразумевает, что мы не будем обороняться. Мы будем играть в прессинг с этими атакующими футболистами. Мы выходим на Кипр с настроем победить, но без шапкозакидательского настроения», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что за два тура до окончания первого этапа квалификации сборная России лидирует в группе Н, набрав 19 очков. Кипр располагается на последнем месте с пятью очками.

Также добавим, что команда Карпина опережает сборную Хорватии на два очка, а напрямую на турнир выйдет лишь одна команда, сборная занявшая второе место отправится на стыковой турнир.