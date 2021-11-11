УЕФА не принял протест «Галатасарая» по матчу с «Локомотивом»

УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на результат матча против «Локомотива», прошедшего в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Напомним, «Галатасарай» опротестовал результат игры из-за того, что главный арбитр встречи Сандро Шерер не удалил защитника российской команды Дмитрия Живоглядова, которому сначала была показана одна желтая карточка, а потом после сложившейся из-за данного фола потасовки - и вторая.

В сообщении, опубликованном пресс-службой УЕФА, не сказано, чем было мотивировано решение организации по данному вопросу, но отметим, что в протоколе была указана лишь одна желтая карточка, а оспариваемый эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время.