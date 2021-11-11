Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Янузай может перейти в «Наполи»

Фланговый нападающий клуба «Реал Сосьедад» Аднан Янузай может стать игроком «Наполи» летом 2022 года.

Согласно информации Calcio Mercato, неаполитанская команда рассматривает кандидатуру 26-летнего футболиста в качестве возможной замены форварду Лоренцо Инсинье, у которого истекает контракт с клубом серии А по окончании текущего сезона.

Отмечается, что бельгиец может присоединиться к составу «партенопейцев» на правах свободного агента, поскольку его действующее соглашение также рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, Янузай выступает за «Реал Сосьедад» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 141 матч, забил 20 голов и отдал 19 ассистов. За «Манчестер Юнайтед» нападающий играл с 2011 по 2017 годы. При этом футболист дважды отдавался в аренду – в дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд».