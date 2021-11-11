В «Спартаке» считают решение о закрытии фанатских секторов неадекватным

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение КДК РФС о закрытии четырех фанатских секторов на ближайшем домашнем матче красно-белых против грозненского «Ахмата».

«Мы не считаем закрытие секторов адекватным наказанием, но это наше мнение, а решение принимает КДК. Сравнивать нашу ситуацию с «Зенитом» нет желания. На вопрос, почему там один сектор, а здесь несколько, вам, наверное, ответят в КДК», - приводит слова Зеленова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, болельщики «Спартака» наказаны за оскорбительные кричалки и баннеры во время встречи 14-го тура РПЛ против «Локомотива». 4 декабря, во время поединка с «Ахматом», для фанатов красно-белых будут закрыты сектора В103, В104, В205 и В206.

Кроме того, клуб заплатит штраф в размере 130 тысяч рублей: 90 тысяч за оскорбления и 40 тысяч - за исопльзование пиротехники.