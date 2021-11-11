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На секторе болельщиков сборной России во время матча против Кипра произошла драка

Команда Карпина после первого тайма выигрывает у своего соперника (1:0).
11 ноября 2021 20:58
автор: Максим Скороходов

На секторе болельщиков сборной России произошла драка во время домашнего матча с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причина потасовки не уточняется.

Напомним, что за два тура до окончания первого этапа квалификации сборная России лидирует в группе Н, набрав 19 очков. Кипр располагается на последнем месте с пятью очками.

Также добавим, что команда Валерия Карпина опережает находящуюся на втором месте сборную Хорватии на два очка, напрямую на турнир выйдет лишь одна команда, сборная занявшая второе место отправится на стыковой турнир.

источник: «Спорт-Экспресс»
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