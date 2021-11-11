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Билич сделал прогноз на матч Хорватия - Россия

Команды встретятся в заключительном поединке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
11 ноября 2021 21:23
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча чемпионата мира 2022 года между Россией и Хорватией.

«Будет нервный поединок, поскольку обе команды хотят избежать участия в стыках. Хорватия фаворит, мы сильнее на бумаге, но Россия может доставить нам проблем. Не скажу, что ваша сборная показывает яркий футбол, но она достойна уважения, потому что добивается результата. Очевидно, что назначение Карпина добавило сборной уверенности. Все может быть», - приводит слова специалиста «Российская газета».

Напомним, встреча пройдет в Сплите 14 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. В эти минуты россияне принимают в Санкт-Петербурге Кипр. Идет второй тайм, счет 4:0 в пользу команды Карпина.

источник: «Российская газета»
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