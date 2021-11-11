Россия - Кипр. Сутормин увеличил преимущество команды Карпина

Алексей Сутормин на 62-й минуте забил четвертый гол сборной России в ворота Кипра в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, что за два тура до окончания первого этапа квалификации сборная России лидирует в группе Н, набрав 19 очков. Кипр располагается на последнем месте с пятью очками.

Также добавим, что команда Валерия Карпина опережает сборную Хорватии на два очка, а напрямую на турнир выйдет лишь одна команда, сборная занявшая второе место отправится на стыковой турнир.