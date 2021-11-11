Президент «ПСЖ» лично следит за восстановлением Рамоса после травмы

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи недоволен тем фактом, что новичок клуба, а именно защитник Серхио Рамос, все еще не дебютировал в составе парижан.

Как сообщает L'Equipe, глава команды будет лично следить за физическим состоянием 35-летнего испанца, который в данный момент продолжает восстанавливаться от травмы.

По информации источника, у Аль-Хелайфи есть претензии к медицинскому штабу клуба из-за ситуации с Рамосом. Однако врачи говорят, что состояние здоровья футболиста не вызывает каких-либо опасений.

Напомним, что Рамос пополнил состав «ПСЖ» в июле этого года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В нынешнем сезоне игрока еще ни разу не сыграл за французскую команды по причине различных повреждений.