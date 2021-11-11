Бывший игрок «Реала» пожаловался на постоянные конфликты с Карпиным

Бывший защитник «Сельты» и мадридского «Реала» Мичел Сальгадо рассказал о непростых отношениях с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Конфликты с Карпиным у нас происходили каждый день. С ним невозможно не иметь конфликтов. У него сильный характер, как и у меня. Но мы друг друга очень хорошо чувствовали на поле, даже если говорили на разных языках. Я был слева, а он справа - и наоборот. У нас была максимальная отдача в те времена, и мне очень нравилось с ним играть. Это был игрок с очень высоким уровнем интеллекта», - сказал Сальгадо в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 годы. Всего в составе галисийцев он провел 168 матчей, в которых забил 26 мячей. Сальгадо защищал цвета команды из Виго с 1995 по 1999 год.