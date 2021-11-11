Сборная России разгромила Кипр в отборе на чемпионат мира

Сборная России победила команду Кипра в матчt квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 6:0.

В составе российской сборной забитыми мячами отличились Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).

Таким образом, сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решиться в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.

Сборная Кипра осталась на последнем месте в группе с пятью очками, в заключительным туре киприотам предстоит выездной матч против Словении.

Чемпионат мира-2022

Квалификация. Европа

Группа Н. 9-й тур

Россия - Кипр - 6:0 (1:0)

Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82

Россия: Сафонов, Терехов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Сутормин, Головин (Зобнин, 57), Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Фомин (Глебов, 67), Миранчук, Смолов (Заболотный, 57).

Кипр: Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис (Деметриу, 46), Ционис (Мамас, 68), Кастанос (Антониадис, 83), Папулис (Шполярич, 84), Артиматас, Лайфис, Сотириу (Какулис, 74).