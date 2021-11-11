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Швеция проиграла Грузии в отборочном матче чемпионата мира

Скандинавы рискуют упустить первое место в группе
11 ноября 2021 21:56
автор: Александр Шульгин

В матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Швеции на выезде проиграла команде Грузии со счетом 0:2.

Оба мяча в составе победителей забил полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Футболист отличился на 61-й и 78-й минутах матча.

За тур до конца группового этапа шведы продолжают лидировать в группе В с 15 очками, однако у идущей на втором месте Испании 13 очков и игра в запасе. Сегодня в 22.45 по московскому времени «красная фурия» в гостях сыграет против Греции, а 14 числа лидеры встретятся между собой.

Для грузин эта победа стала второй в турнире. Команда набрала семь очков и расположилась на четвертом месте.

Из остальных результатов отметим крупное домашнее поражение Армении от Северной Македонии со счетом 0:5. Таким образом, гости набрали 15 очков и вышли на второе место в группе J, но их оттуда могут сместить румыны в случае победы над Исландией. У армян осталось 12 очков.

В группе А Азербайджан дома уступил Люксембургу со счетом 1:3. Матч не имел турнирного значения, обе команды потеряли шансы на продолжение борьбы.

Отборочный турнир ЧМ-2022
Группа В
Грузия - Швеция - 2:0
Голы: Кварацхелия, 61; 78

источник: «Советский спорт»
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