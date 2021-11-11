Ерохин признан лучшим игроком матча Россия - Кипр

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признан лучшим игроком сборной России в матче против Кипра.

Об этом сообщил телеграм-канал российской команды, ссылаясь на мнение экспертов и болельщиков.

Напомним, Ерохин забил два мяча в ворота киприотов. На 4-й минуте он открыл счет в матче, воспользовавшись скидкой Федора Смолова, а на 87-й эффектным ударом «ножницами» поставил точку в игре, забив шестой гол.

Сборная России одержала победу со счетом 6:0 и сохранила лидерство в группе перед решающей встречей с Хорватией.