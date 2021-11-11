Главный тренер сборной Кипра признал, что его команда посыпалась во втором тайме матча с Россией

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу высказался об игре своей команды в гостевом матче против сборной России (0:6), который прошел в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

«Игра началась с гола на четвертой минуте. Но в первом тайме нам удалось выровнять игру - мы показали себя с лучшей стороны. К сожалению, после второго гола все пошло не так. Мы посыпались, потерялись, психологически стало очень тяжело. Хотя до этого мы создавали моменты. Попытаемся восстановиться к следующему матчу», - приводит слова Костенглу пресс-служба УЕФА.

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решиться в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.

Сборная Кипра осталась на последнем месте в группе с пятью очками, в заключительным туре киприотам предстоит выездной матч против Словении.