Александр Ерохин: О матче с Хорватией стал думать только после финального свистка

Полузащитник сборной России Александр Ерохин дал послематчевый комментарий по итогам встречи сборных России и Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Хорошо, что получается отличаться и помогать команде. Очень доволен. Рад, что набрали три очка. Важно было победить. О матче с Хорватией стал думать только после финального свистка. Хорошо, что такой крупный счет. Теперь с таким настроением будет проще готовиться дальше», - приводит слова футболиста УЕФА.

Напомним, Ерохин был признан лучшим игроком матча. Футболист «Зенита» забил два мяча, открыв счет на четвертой минуте матча и поставив точку на 87-й.

14 ноября команда Валерия Карпина проведет заключительный матч отборочного цикла против Хорватии на выезде. Сегодня подопечные Златко Далича сыграют в гостях с Мальтой.