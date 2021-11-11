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Валерий Карпин: Начал думать о матче с Хорватией после третьего гола

Наставник подвел итоги матча против Кипра
Валерий Карпин: Начал думать о матче с Хорватией после третьего гола
11 ноября 2021 22:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру команды в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Кипра.

«В первом тайме мне не понравилась наша игра. Первые минут 10 - окей, а потом весь первый тайм, минут 30-35, не понравились. Быстро забили и, может, почувствовали, что будет легко, начали мяч передерживать. Думаю, поле очень прилично повлияло. Было ненужное напряжение. А после второго гола почувствовали уверенность, и стало все получаться.

Миранчук часто ошибался в первом тайме, потому что не хватает игровой практики. И решения в первом тайме где-то были неправильные, и особенно исполнение. Во втором тайме, наоборот, стало всё получаться. Джикия был готов играть сегодня, но поберегли его. Не поменяли из тех, кто был на карточках, только Ерохина и Сутормина. А Дивеев - думаю, если бы он сыграл 90 здесь и 90 с Хорватией, то ему было бы тяжело.

Честно говоря, начал думать о матче с Хорватией после 3-го гола. Не могу сказать, что беспокоит состояние футболистов. Восстановление беспокоит», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Россия в Санкт-Петербурге разгромила Кипр со счетом 6:0 и за тур до окончания отборочного цикла сохранила за собой первое место в группе Н.

В эти минуты свой матч против Мальты начинает Хорватия, отстающая от команды Карпина на пять очков, но имеющая игру в запасе. 14 ноября соперников ждет очная встреча в Сплите.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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