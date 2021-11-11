«Голы были на любой вкус». Колосков считает, что сборной России удалась игра с Кипром

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России против Кипра (6:0) в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

«Впечатления очень хорошие несмотря на то, что первый тайм вызывал недоумение. Второй тайм все расставил на места. Сыграли великолепно, раскрепощенно. Голы были на любой вкус. Причем играли очень аккуратно, чтобы не получить желтых карточек. Все, что тренеры планировали, было выполнено. Главное, что было еще много игроков в деле, на всех посмотрели. Со всех точек зрения игра удалась», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решиться в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.

Сборная Кипра осталась на последнем месте в группе с пятью очками, в заключительным туре киприотам предстоит выездной матч против Словении.