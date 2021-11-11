Роман Широков - о шансах России: У нас против Хорватии меньше шансов в гостях, чем у Мальты дома

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что у сборной России мало шансов на прямую путевку на чемпионат мира в Катар-2022.

В финальном матче отбора сборная Хорватии в Сплите примет Россию. Напомним, команда, которая займет 1 место в группе, получит прямую путевку на чемпионат мира. 2-я национальная команда сыграет в плей-офф в стыковых матчах.

«Рассчитываю, что Мальта нам сегодня подарит путёвку на ЧМ. Они могут. У нас в гостях против Хорватии меньше шансов, чем у Мальты дома», — сказал Широков «Чемпионату».

14 ноября команда Валерия Карпина проведет заключительный матч отборочного цикла против Хорватии на выезде. Сегодня подопечные Златко Далича сыграют в гостях с Мальтой.