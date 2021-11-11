Данил Глебов: В перерыве матча с Кипром Карпин напихал в раздевалке

Дебютант сборной России Данил Глебов рассказал, насколько трудно было ему войти в игру, чтобы на протяжении матча чувствовать себя в порядке, а также поделился тем, что происходило в раздевалке сборной после первого тайма.



- Волновался немножко, нервничал. Неуверенность была, сделал неточные передачи, но потом вошел в игру и чувствовал себя великолепно. Эмоции – топ. Первый гол забили, расслабились, вальяжно начали играть. В перерыве Валерий Георгиевич напихал немножко. Забили второй и потом уже не сбавляли обороты», - сказал журналистам Глебов.

14 ноября команда Валерия Карпина проведет заключительный матч отборочного цикла против Хорватии на выезде. Сегодня подопечные Златко Далича играют с Мальтой в гостях и в режиме «онлайн» ведут со счетом 2:0.