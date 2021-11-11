Игорь Колыванов: Это была подготовка, чтобы наши с хорошим настроением поехали в Хорватию

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результат мачта Россия - Кипр и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с хорватами.

«Это абсолютно разные матчи, давайте не будем сравнивать Кипр с хорватами, которые играли в финале чемпионата мира. Понятно, что игроки постарели, немного другая команда сейчас. Но там абсолютно другого уровня футболисты, поэтому обращать внимание на матч с Кипром - это получилась проходная игра, подготовка, чтобы наши с хорошим настроением поехали в Хорватию.

Ребята должны выходить и биться. Это один матч, который выводит или не выводит нашу команду в финальную пульку чемпионата мира. Должна быть хорошая организация и самоотдача, надо сыграть очень внимательно в обороне, все может решить один гол. У нас есть, кому в контратаку убежать. Давление будет со всех сторон, всем известно, какие болельщики в Хорватии - одни из самых громких и шумных, умеют болеть и переживать», - приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Напомним, в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России в Санкт-Петербурге разгромила команду Кипра со счетом 6:0. Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин, еще по одному мячу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

В эти минуты Хорватия играет в гостях с Мальтой. Идет первый тайм, счет 2:0 в пользу команды Златко Далича.

14 ноября Россия и Хорватия встретятся между собой в Сплите.