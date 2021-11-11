Карпин раскритиковал качество поля в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал качество поля на стадионе «Газпром Арена», где сегодня его подопечные победили Кипр в матче отбора на чемпионат мира в Катаре.

«Мягко говоря, поле не в лучшем состоянии, отчего - нужно спрашивать у агронома «Газпром Арены», - приводит слова Карпина телеканал «Россия-24».

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решиться в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.