Масалитин считает, что в перерыве матча с Кипром могла бы быть ничья, если бы не Сафонов

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что киприоты имели шансы в концовке первого тайма и, если бы не реакция вратаря сборной Матвея Сафонова, могла бы быть ничья после первых 45 минут.

«Изначально игра была проходная, но все равно ее надо было выигрывать. Конечно, старались обойтись малыми силами. Начали хорошо, забили быстрый гол и, видимо, он сослужил плохую службу. По инерции поиграли еще минут 20, а потом киприоты пришли в себя и начали создавать моменты. Если бы не хорошая реакция Сафонова, перед перерывом была бы ничья», - приводит слова Масалитина «Газета.ru».

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решится в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.