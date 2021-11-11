Гаврилов дал совет сборной России перед игрой с Хорватией

Советский футболист Юрий Гаврилов рассказал, как нужно настраивать себя футболистам сборной России перед решающей игрой отборочной группы Н против Хорватии.

«Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией. Если да, то сто процентов проиграем там. В случае победы хорваты будут в двух очках от нас тогда, плюс, наверное, и разницу мячей поправят. Даже если два очка сохранятся перед очным матчем, то все равно не факт, что сборная России завершит этап на первом месте. Если наши будут играть на ничейный результат, то проиграют хорватам», - приводит слова Гаврилова «РБ-Спорт».

Напомним, что игра Хорватия - Россия состоится в Сплите.

Добавим, что напрямую на чемпионат мира в Катаре от Европы выйдут победители групп, а команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах.