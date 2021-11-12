Головин - о своей капитанской повязке: Самое главное, что выиграли и взяли три очка

Полузащитник сборной России Александр Головин сообщил, что капитанская повязка придает дополнительную ответственность, однако любой матч в отборе важен.

«Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие ощущения. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен.

Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», — передает слова Головина Sport24.

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решится в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.